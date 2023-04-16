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مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. مها نصار تواسي «مهرة» في وفاة شقيقها

كتب:

محمد عزالدين
06:19 ص | الأحد 16 أبريل 2023
مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 24 على قناة ON، أحداثا شيقة حيث بدأت الحلقة بذهاب سحر «مها نصار» إلى مهرة «ياسمين عبد العزيز»، لتعزيتها فى وفاة شقيقها رغم الخلافات الأخيرة بينهما، وتنهار مهرة من البكاء وقت احتضانها.

مسلسل ضرب نار الحلقة 24

مسلسل ضرب نار الحلقة 24 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، شهد أيضا استعادة الكوماندا لذكرياته مع مهرة، التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، حيث اختار الكورنيش الذي كان دائما ما يقابلها فيه، ليكون مكان أول خروجه مع نوسة، لتشعر بذلك وتتحدث معه عن ذكرياته معها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 24

موعد عرض الحلقة 24 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم الأحد على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

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بقلم محمد عزالدين