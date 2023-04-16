مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. «مهرة» تنهار من البكاء بعد وفاة شقيقها

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 24 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، الذي يعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it، الكثير من الأحداث المثيرة والمؤثرة بين أبطال العمل.

مسلسل ضرب نار الحلقة 24

أحداث مسلسل ضرب نار في الحلقة 24 شهدت تلقي مهرة أبو الليل اتصالًا هاتفيًا، ليبلغها أحدهم بخبر وفاة شقيقها «طارق»، لتتوجه على الفور إلى المكان الذي وجدوا فيه جثمانه، ولم تصدق عينيها فور رؤيتها لجثمانه في الأرض، وانغمست في البكاء، قائلة: «قوم يا طارق، قوم هديك كل الفلوس اللي أنت عايزها، أنا مش هضايقك تاني، مش هسيبك ثانية، قوم يلا علشان خاطري، متسبنيش يا أخويا، شيلوه معايا يا جماعة هو كويس والله».

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 21 على ON وON دراما

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يعرض على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.