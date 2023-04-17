القصة الكاملة للقبض على متهم بقتل قط بالدقهلية.. «وضعه في الغسالة»

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طلخا في الدقهلية، القبض على شخص متهم بقتل قطة وعرضه جثتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتباهي بذلك، إذ نشر صورًا له على مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة القط النافق بعد أن وضعه في الغسالة ما تسبب في مقتله.

وكانت أمنية محمد صاحبة الـ24 عامًا، قد توجهت لقسم شرطة طلخا، من أجل تحرير محضر بالواقعة، وقالت لـ«الوطن»: «أول ما شوفت البوست كان في جروب للرفق بالحيوان، دخلت على صاحب البوست ذات نفسه، ولقيت في التعليقات ناس بتتباهى أنها عملت زيه، ومصورين القطط بتاعتهم ميتة».

البحث عن صاحب منشور «أنا قتلت القط بتاعي»

وأشارت ابنة الدقهلية، إلى أنها ظلت تبحث لمدة 5 أيام عن مكان صاحب البوست: «فضلت أدور علي مكانه أو أي معلومة، حاولت اتواصل مع أصحابه، في منهم اللي مهتمش، وفي اللي قالي ده من القاهرة مش المنصورة، لكن صوره على البروفايل، قدرت توصلني لمكانه من خلال سوبر ماركت».

وأضافت أنها تحركت بعد تجميع كل البيانات الخاصة بالمتهم: «وصلت لكل حاجه تخص المتهم، واتحركت على مركز طلخا، وهناك الاستجابة كانت سريعة، وحقيقي مشكورين لاهتمامهم، لأنهم من أول لحظة اهتموا ونزلوا جابو الولد»، وأشارت إلى تعرضها لكم كبير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي: «نزلت بوستات كتير على الجروبات والصفحات علشان أدور عليه، لكن اتفاجئت بردود فعل بعض الناس اللي ماكنش فارق معاهم اللي حصل، كل ده علشان بدور علي حق روح ضعيفة».

تدخل مؤسسة الرفق بالحيوان في القاهرة

وروى مينا فوزي متطوع بمؤسسة الرفق بالحيوان بالقاهرة، لـ«الوطن»، أنه فور رؤيته للمنشور بدأ في التحرك: «تواصلت مع أمنية، ونزلت عملت لها التفويض من المؤسسة، وبالفعل راحت هي ومدام رشا عملت محضر في مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، واتضح أن الشاب ده مدمن وكان منزل بوست أنه عايز يتبنى قط تاني»، مشيرًا إلى رغبته في تغيير القانون الخاص بعقوبة قتل الحيوانات: «القانون بينص على 6 شهور سجن وفي بعض الحالات دفع غرامة 200 جنيه، نفسي الوضع يتغير لأكثر من كده لأن في النهاية دي روح ضعيفة».

بلاغ لمركز شرطة طلخا بقتل قط

وتلقى مأمور مركز شرطة طلخا، بلاغا بعرض شاب لقط نافق على مواقع التواصل وكتب «قتلت القط بتاعي»، وتمكنت مباحث المركز من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5629 جنح طلخا لسنة 2023 لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن تعدى صاحب الحساب على حيوان أليف «قط» وقتله، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة جمصة، بقتل أحد الأشخاص القط الخاص به، وتداوله المنشور المشار إليه، وباستدعاء المشكو في حقه، حضر وقرر أن الصفحة خاصة به وأن البوست مصطنع وأنه نشره لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.