«إفطار صائم» في قرية ساقية أبو شعرة بالمنوفية تستهدف 60 ألف شخص يوميا

لا تزال أعمال الخير مستمرة في محافظة المنوفية خلال شهر رمضان المبارك، فلا تخلو قرية من مبادرة لإفطار صائم أو توزيع السلع الغذائية على المستحقين، وذلك بالجهود الذاتية للشباب أو الجمعيات الخيرية.

مبادرة إفطار ساقية في قرية أبو شعرة بالمنوفية

ومن أهم المبادرات التي تم تنفيذها حملة إفطار صائم في قرية ساقية أبو شعرة في محافظة المنوفية، والتي تستهدف توزيع وجبات غير مطبوخة على 500 أسرة يوميا، حيث تلقى المبادرة اهتماما كبيرا وتشجيعا من أهالي القرية والقرى المجاورة.

تفاصيل مبادرة إفطار صائم في أشمون

وقال محمد القطقاط، أحد منسقي المبادرة، إن المبادرة تشمل توزيع وجبات طازجة على المستحقين من أهالي القرية، وتشمل لحوم أو أسماك أو فراخ، إضافة إلي الأرز أو المكرونة، وكذلك توزيع فاكهة وحلوى في كل يوم من أيام الشهر الكريم.

وأوضح لـ«الوطن»، أن الوجبة التي يتم توفيرها للأسرة تكفي أربعة أشخاص على الأقل، وتستهدف 15 ألف أسرة يوميا، بواقع 60 ألف شخص يوميا في إطار المبادرة التي يشارك فيها عدد كبير من شباب القرية المتطوعين، موجها الشكر لكل من ساهم في نجاح المبادرة في قرية ساقية أبو شعرة في مركز أشمون في محافظة المنوفية.