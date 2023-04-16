انهيار جزئي لمنزل نتيجة انفجار أسطوانة غاز بقرية بخاتي في المنوفية

شهد مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، انفجار أسطوانة غاز في أحد المنازل بقرية بخاتي، ما تسبب في انهيار جزئي للمنزل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارت الإطفاء ونجحت في السيطرة على الحريق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقال القيادات التنفيذية الي مكان انفجار أسطوانة الغاز

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، في بيان، انفجار أنبوبة بمنزل مواطن بقرية بخاتي حيث انتقل المحاسب عبدالعال رئيس المركز إلى مكان الواقعة على الفور للمعاينة على الطبيعة وتم إبلاغ الجهات المختصه لعمل اللازم، طبقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام.

لا خسائر في الأرواح في واقعة قرية بخاتي

وأكد رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ضرورة التعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل والتواجد فوراً على أرض الواقع لمواجهة أي مشكلات، مؤكداً عدم وجود خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بانهيار حزئي لمنزل في قرية بخاتي بدائرة المركز، نتيجة تسريب غاز واشتعال النيران، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.