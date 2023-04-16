«صحة المنوفية»: استعدادات مكثفة قبل شم النسيم وعيد الفطر

عقدت مديرية الصحة بالمنوفية، اجتماعًا برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيلة المديرية، مديري الإدارات الصحية ومسؤولي الطب الوقائي والرعاية الأساسية بها، وذلك في إطار خطة الوزارة للاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك وعيد شم النسيم.

استعدادات مكثفة قبل شم النسيم وعيد الفطر بالمنوفية

ونبهت «خضر» في بيان لمديرية الصحة، على تشكيل غرفة طوارئ بديوان الإدارة برئاسة مدير الإدارة بالتوازي مع غرفة طوارئ المديرية برئاسة وكيل الوزارة، لمتابعة سير العمل بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، والتأكيد على الانضباط الإداري وخطة الأغذية بداية من شهر رمضان المبارك حتى ما بعد عيد الفطر المبارك، وجداول المرور لكل مديري الإدارات الصحية في أثناء الأعياد، كما أكدت الانضباط الإداري بديوان الإدارة للغرفة الوقائية وفريق الاستجابة السريع لحالات التسمم أو الأمراض المعدية.

التأكد من سلامة الأجهزة في المستشفيات

وأكدت وكيلة صحة المنوفية، على ضرورة التأكد من سلامة سلسلة التبريد والأجهزة الحيوية ومولد الكهرباء وتوافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ بجميع الوحدات، لا سيما وحدات الطوارئ 24 ساعة وتوافر الأمصال والطعوم ورفع درجة الاستعداد القصوى والمرور على منافذ الأغذية ، كما أشارت إلى ضرورة التوعية بالمبادرات الرئاسية والتطعيمات في التجمعات ونشر الوعي المجتمعي لرسالة موحدة لتنظيم الأسرة.

والجدير بالذكر، استمرار تشغيل منافذ لصرف الألبان المدعمة للأطفال ومبادرات الفحص المبكر للمقبلين على الزواج، كما أكدت ضرورة تكثيف المرور الصباحي والمسائي بصفة يومية، كما تم التأكيد على توافر الأمصال اللازمة والخاصة بعقر الحيوان والثعبان والعقرب وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، توافر الطعوم اللازمة مع المرور الدوري لمخازن الطعوم، توافر سلسلة للتبريد، والإبلاغ الفوري عن أي ترصد لأي أمراض، تواجد فريق الاستجابة السريعة بكل إدارة صحية، أهمية دور السلامة والصحة المهنية من خلال تشغيل المصاعد الكهربائية وتوافر السولار للمولدات وكذلك طفايات الحريق سواء بالمستشفيات أو الإدارات الصحية.