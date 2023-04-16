محافظ المنوفية يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد «صور»

زار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مطرانية شبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بأعياد القيامة المجيدة وشم النسيم.

محافظ المنوفية يقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية

وقدم محافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية، خالص التهاني القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطني المحافظة.

وقال المحافظ إن مصر دائماً قوية بوحدة شعبها على مر العصور، مؤكداً على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري واعتزازهم بالروابط القوية والسماحة الدينية، فيما أشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن تلك الأعياد تمثل فرصة لنشر الحب والسلام بين جميع فئات المجتمع، لافتاً إلى أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة وموطناً للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مطران المنوفية يؤكد على روح المحبة بين أبناء الأمة

وأعرب نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مؤكداً أن مصر تعيش أزهى عصورها وأن جميع الشعب المصري متساوون في الحقوق والواجبات وستظل مصرنا دائما رمزاً للأمن والأمان بوحدة شعبها بكافة أطيافه.

وقدم الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تهنئته الرقيقة ومشاركته الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مثمناً الجهود المضنية والتعاون الدائم والوثيق للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.