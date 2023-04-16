وفد الأزهر يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد في المنوفية

في إطار تفعيل دور الأزهر الشريف بالحفاظ على الوحدة الوطنية والمواطنة وحقوق الإنسان وتقديم التهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، قام فضيلة الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع المنوفية بزيارة مقر كنيسة مارجرجس الشهيد القبطية الأرثوذكسية، بشبين الكوم (المطرانية) بالمنوفية، لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

تهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

رافق السعيد الصباغ وفد رفيع المستوى من الأزهر الشريف بالمنوفية، ضم الدكتور محمد أبو زيد مدير منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمنوفية، وعاطف سلام الوكيل الثقافى بالمنطقة، والدكتور عزت حجاج مستشار مدير عام بالمنطقة، والشيخ أحمد المراوي موجه عام اللغة العربية، والشيخ عادل عبد العظيم أبوسالم مدير التوجيه، والشيخ صبحي زكريا زايد مدير الدعوة.

يأتي ذلك ووفقا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد.

تهنئة مطران المنوفية بعيد القيامة المجيد

من جانبه أعرب فضيلته رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية ورئيس فرع المنظمة بالمنوفية خلال زيارته، عن خالص تهانية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ومعالي القمص بولا يعقوب وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن مشاعر التراحم والود، والزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين، نابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يفرض على المسلم أن يتواصل مع أخيه في الوطن الواحد والتآلف الذي يسود شعب مصر العظيم وتجمع بين أبنائه «مسلمين وأقباط» على مر التاريخ سائلين المولى -عز وجل أن يديم روح المحبة والمواطنة بين جموع الشعب المصري، وأن يعم الخير والسلام وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء‎.‎‏