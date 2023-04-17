مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25.. «الكبيرة فحت» تتوعد ابن شقيقها

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25، بطولة الفنان أحمد مكي، ظهورًا مميزًا للفنان كمال أبو رية الذي جسد دور «حوفني الديب»عريس «الكبيرة فحت» وتؤدي دورها الفنانة سماء إبراهيم، وذلك بعد أن جاء للتقدم للزواج منها بالرغم من معارضة الكبير أوي ويلعب دوره الفنان أحمد مكي لهذا الأمر.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25

وبعد طول انتظار، اكتشف الكبير أوي من هو عريس عمته «الكبيرة فحت»، واتضح أنه عدوه الذي يبحث عنه منذ فترة «حوفني الديب»، ليعلن اعتراضه على زواجهما، لتتوعد له الكبيرة بعد مناقشة طويلة دارت بينهما لإقناع الكبير أن ينسى الماضي مع حوفني ويبدأ من جديد، ويرفض الكبير حديث عمته.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويتساءل جمهور مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عن مواعيد عرضه، إذ يُعرض يوميًا عقب أذان المغرب على قناة أون، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.