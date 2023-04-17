مسلسل سره الباتع الحلقة 26.. عايدة رياض ترفض زواج حنان مطاوع وأحمد السعدني

كشفت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26، موقف والدة صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، من زواج ابنتها وتجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، من حامد الذي يؤدي دوره الفنان أحمد السعدني.

مسلسل سره الباتع الحلقة 26

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 26، ذهاب الشيخ يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان مفيد عاشور، إلى والدة صافية، وأخبرها أنّ صافية وحامد قررا الزواج وأنه جاء ليقنعها، ولكن انفعلت عليه بشكل كبير رافضة للأمر ولكنه أخبرها بأنهما اتخذا القرار بالفعل.

وجاء ذهاب الشيخ يحيى إلى والدة صافية، بعدما جلس مع حامد وأقنعه بأن يتزوج صافية، وكان حامد رافضًا في البداية احترامًا لرأي أبيها الشيخ سليم الذي جسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، الذي كان رافضًا لزواجهما وهو على قيد الحياة قبل مقتله، ولكن أقنعه الشيخ يحيى بأنه لو كان على قيد الحياة لكان زوجهما.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وأحمد فهمي وخالد أنور وصلاح عبد الله ومحمود قابيل وحسين فهمي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.