موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يهم محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض على شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مجموعة من الأعمال الفنية المختارة، ويعتبر سره الباتع عودة للأعمال التاريخية التي افتقدتها الشاشة المصرية خلال الفترة الماضية.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 الساعة 8 صباحًا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يتيح فرصة لمتابعي المسلسل ممن فاتهم العرض الأول للحلقة، وذلك لمتابعة الأحداث المثيرة التي تعرضها حلقات المسلسل، بعد قتل مسعود الذي يمثل دوره الفنان عمرو عبدالجليل وعصابته الدرويش عبدالله، والحكم على حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي سنة كاملة بتهمة التنقيب عن الآثار.

ويكشف موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 عن خطة حامد بعد الخروج من السجن وهل يكمل رحلة البحث عن كتر السلطان حامد «أحمد السعدني» أم لا، وذلك بعد معرفة محتوى الجواب الذي وجدوه في حقيبة الدرويش عبدالله.

أحداث مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تحمل اسم سره باتع، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن، الحقبة الحالية والحقبة الفرنسية، ويُعرض على شاشة قناة الحياة وشاشة قنوات أون.