مسلسل سره الباتع الحلقة 26.. أحمد السعدني يتزوج حنان مطاوع

خلال عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 26 عبر شاشة قناة on drama، كشف العديد من التطورات الخاصة بشخصية حامد التي يجسد دورها الفنان أحمد السعدني خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26

وتضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 26، نجاح حامد وشباب المقاومة من أهل القرية، في هزيمة حملة أخرى من حملات الفرنسيين، وتعليق الجنود على الشجرة لبعث رسالة إلى نابليون بونابرت.

وبالفعل، استاء نابليون للغاية مما يحدث، خاصة أنّ حامد لم يقتل الجنود الفرنسيين ولكنه يبعث رسالة خاصة فقط من خلال أسرهم ومهاجمتهم، وحكي عن هذا الأمر للعالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وذهب إليه نابليون، يسأله كيف يجد حامد، فأخبره أنّ حامد لن يتم العثور عليه إلا بعد وفاته.

زواج حامد وصافية

وعلى الجانب الآخر، خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26، جمع الشيخ يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان مفيد عاشور، حامد وصافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، وحدثهما عن ضرورة زواجهما، وبعد مناقشات اقتنع حامد وقرر الزواج.

كما نجح الشيح يحيى في إتمام زواج سعاد التي تجسد شخصيتها الفنانة هدي الأتربي وبشار الفرنسي الذي أعلن إسلامه ليتمكن من الزواج منها.