موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة، اليوم، ينتظره الكثيرون من المتابعين، والذي يعرض على شاشة قناة الحياة، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها القناة، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، التي تحمل اسم سره باتع، ويخرجها المخرج خالد يوسف في التجربة الدرامية الإخراجية الأولى له ويضم العمل مجموعة كبيرة من الممثلين.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم يأتي الساعة 12 صباحًا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم يستكمل الأحداث المثيرة التي وصل إليها مسلسل سره الباتع بعد الحكم على حامد الذي يقدم دوره الفنان أحمد فهمي والتحقيق معه في تهمة التنقيب عن الأثار والحبس سنة كاملة، لتظهر الأحداث حامد وهو يحاول التأقلم على الحياة في السجن، لكن في الوقت نفسه يتابع الأخبار السياسية التي تحدث في الخارج.

أحداث من سره الباتع

ويقضي حامد مدة الحبس ويخرج ليجد أهله وصديقه كريم الذي يمثل شخصيته الفنان خالد أنور، وحبيبته سارة التي تمثل شخصيتها ريم مصطفى في انتظاره، ويسعدوا كثيرا برؤيته؛ ليعلم حامد من صديقه أن سارة كانت ترسل مبلغا ماليا كل شهر لأهله الأمر الذي ضايق حامد.

ويستكمل حامد «أحمد فهمي» البحث عن كنز السلطان حامد «أحمد السعدني»، بعد معرفة سر الجواب الذي حصلوا عليه بعد مقتل الدرويش عبدالله.