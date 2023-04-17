مسلسل سره الباتع الحلقة 26.. حنان مطاوع تتزوج حامد رغم معارضة والدتها

شهدت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26 تطورات كثيرة بعد عرضها اليوم على شاشة قناة on الساعة 7:30 مساء، ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداث المسلسل في حقبتين من الزمن؛ الفرنسية والفترة الحالية، ويعتبر مسلسل سره الباتع عودة للمسلسلات التاريخية التي افتقدناها خلال الفترة الماضية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 26

وظهر خلال مسلسل سره الباتع الحلقة 26 استعداد صافية التي تجسد شخصيتها حنان مطاوع للزواج من حامد الذي يقدم دوره الفنان أحمد السعدني بالرغم من اعتراض والدتها على هذا الزواج، وفي نفس الوقت يعلن الجندي الفرنسي بوشار إسلامه حتى يستطيع الزواج من الفلاحة المصرية سعاد، ويستقر على اسم بشار.

ويستمر حامد بأعمال المقاومة ضد الفرنسيين ونابليون بونابرت، وقطع الطريق على جنود الحملة الفرنسية وكبلهم في النخيل، حتى يعطي درسا لنابليون بونابرت، وذلك خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26.

موعد مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع على شاشة قنوات أون الساعة 6:25 مساء، ويقوم بإخراجه المخرج خالد يوسف في التجربة الدرامية الإخراجية الأولى له.