طقس سوهاج اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في سوهاج اليوم الأحد، موضحة وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمقدار 7 درجات، لتسجل العظمى 33 درجة بدلا من 26 درجة خلال الأيام الماضية.

طقس سوهاج اليوم

بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة ليلا، وتسجل الرطوبة 23%، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم بسرعة 16 كيلومترا، مع عدم وجود توقعات بسقوط أمطار.

وأعلن محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

إجراءات لمواجهة تقلبات الطقس

وكلف محافظ سوهاج، مديري المديريات باتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة على الطرق السريعة، كما تم تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بمحافظة سوهاج على مدار 24 ساعة، وتطهير مخرات السيول تحسبا لسقوط أمطار، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.