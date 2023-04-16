ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا الاثنين.. ورياح وأتربة عالقة

أعلنت الأرصاد أنّ ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الاربعاء المقبل، إذ تواصل درجات الحرارة في الارتفاع غدا، وأن انكسار الموجة الحارة سيبدأ من الخميس المقبل، مع انتهاء تأثير المنخفض الجوي الحار الذي أثّر على البلاد، خلال الأيام الماضية.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أنّ جميع أنحاء البلاد تتعرض لتأثير أتربة عالقة مع ارتفاع في درجات الحرارة غدا الاثنين، عدا وسط وجنوب سيناء، كما يسود طقس غائم جزئيًا معظم ساعات النهار، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين كالتالي:

- القاهرة 31 - 17

- العاصمة الإدارية 31 - 17

- أكتوبر 31 - 16

- بنها 31 - 17

- دمنهور 30 - 17

- وادي النطرون 30 - 16

- كفر الشيخ 30 - 17

- المنصورة 30 - 16

- الزقازيق 31 - 17

- شبين الكوم 30 - 17

- طنطا 30 - 16

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 31 - 16

- السويس 31 - 16

- العريش 24 - 14

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 28 - 12

- كاترين 25 - 10

- الطور 30 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 26 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 25 - 14

- السلوم 25 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 30 - 21

- الغردقة 31 - 21

- سفاجا 32 - 20

- مرسى علم 30 - 22

- شلاتين 30 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 32 - 15

- بني سويف 32 - 15

- المنيا 32 - 16

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 35 - 16

- أبوسمبل 35 - 20