مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25.. جوني يفرض طلباته على عريس عمته

فرض جوني الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25، شروطه وطلباته على عريس عمته «الكبيرة فحت» وتجسد دورها الفنانة سماء إبراهيم، على «حوفني الديب» ويؤدي دوره الفنان كمال أبو رية.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25، تقمص جوني طريقة الكبير أوي في اللبس والكلام لمقابلة عريس عمته، وفي أثناء المقابلة، طلب منه أشياء كوميدية، أبرزها أنّ تكون العصمة في يد جوني، وبالنسبة للشبكة أشار «حوفني» إلى أنه سيهدي الكبيرة كردانين، وسألة جوني عن نوع المحصول المزروع بهما إذ كان يعتقد أنه يقصد بذلك «فدانين».

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عددًا من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، لورديانا، نور اللبنانية، كمال أبو رية، علاء مرسي، آيتن عامر، أوتاكا ومحمد توب.

ويشارك في بطولة الجزء السابع، أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.