مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25.. أحمد مكي يتوعد حفني الديب بعد معرفته

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25 تطورا كبيرا بطريقة كوميدية، بعد عرضها على قناة ON الساعة 6:15 مساء، بعد أذان المغرب مباشرة، إذ يناقش مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عدد من القضايا التي تننشر في المجتمع، حيث توعد الكبير أوي حفني الديب بعد اكتشافه أنه كان في منزله دون معرفته.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25

وتنكر جوني خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25 على أنه الكبير أوي «أحمد مكي» حتى يستطيع مقابلة حفني الديب الذي يمثل دوره الفنان كمال أبو رية، لكن يتم ذلك دون معرفة الكبير أوي، ويتحدث حفني الديب مع جوني، الذي يعتقد أنه الكبير أوي، ويطلب منه يد عمته الكبيرة فحت، ويوافق جوني على ذلك.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

يعرف الكبير أوي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25، أن حفني الديب كان في منزله، لكنه يعود إلى المنزل ولا يجده، الأمر الذي يغضب الكبير كثيرا، ويقرر أن يزرع ألغام حول دوار الكبير، وذلك حتى يمنع حفني الديب من الدخول.

ويضم مسلسل الكبير أوي 7، مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وسماء إبراهيم.