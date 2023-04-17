حكاية أول فيلم مصري 3D رعب بطولة أحمد داود

يخوض الفنان أحمد داود تجربة فيلم «يوم 13»، في أول عمل سينمائي «رعب» في مصر والشرق الأوسط بتقنية 3D.

قصة «يوم 13»

تدور قصة «يوم 13»، حول الشاب «عز الدين» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد داود، ويعود من الخارج بعد غياب سنوات، ليبحث عن قصر عائلته، لكنه يكتشف أن القصر مسكون وتطارده الأشباح.

وانتهى تصوير الفيلم منذ أكثر من عامين، واستغرقت عمليات الجرافيك والمؤثرات البصرية وقت في أعدادها.

فيلم «يوم 13»

فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة، أحمد زاهر، فيدرا، محمود عبد المغني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، ومحمد الصاوي، تأليف وإخراج وائل عبد الله.