مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26.. هل ينهي الكبير مشروع زواج عمته أم يستسلم؟

ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عرض الحلقة 26 بعد الاحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقة 25 ومعرفة الكبير اسم عريس عمته.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي7

وخلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، اكتشف الكبير أوي عريس عمته واتضح أنه خصم له يدعي «حوفني الديب»، ليخطط لإنهاء هذه الزيجة بطرق عديدة وكان أبرزها اقتراح مربوحة وضع سم له في الطعام وهو ما رفضه الكبير، ولكنة أمر الخفر بزرع عبوات ناسفة حول الدوار.

ويتساءل الجمهور بعد انتهاء الحلقة هل سيستطيع الكبير أوي انهاء هذه الزيجة أم سيستسلم للأمر الواقع ويوافق على زواج عمته من حوفني.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، يضم عددا كبيرا نجوم الكوميديا وهم أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، ويعرض المسلسل عقب أذان المغرب على قناة أون.