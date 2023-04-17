بايدن يدعو «الكونجرس» من جديد إلى تشديد قواعد تداول الأسلحة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، من جديد، «الكونجرس»، إلى تشديد القواعد الخاصة بتداول الأسلحة، بما فيها حظر البنادق الهجومية، ورفع الحصانة القانونية عن الشركات المصنعة لاستخدام منتجاتها.

بايدن: الأسلحة القاتل الأول للأطفال بالولايات المتحدة

وقال بايدن، في بيان، أصدره «البيت الأبيض»، إنه وجيل زوجته يصلون من أجل عائلات الأمريكيين الأربعة الذين لقوا حتفهم، أمس الأول السبت، في حفل للمراهقين في «ديدفيل» بولاية ألاباما، واثنين آخرين قتلوا بالرصاص في حديقة عامة في لويزفيل بـ«كنتاكي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الأمريكية.

وأضاف بايدن، أن الأسلحة هي القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأرقام آخذة في الارتفاع فقط ولن تنخفض.

وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداده للعمل مع ممثلي جميع القوى في الكونجرس على تشريع فيدرالي من شأنه إنقاذ الأرواح، منددا بالمشاركة الأخيرة لقادة «الحزب الجمهوري»، بما فيهم دونالد ترامب، في مؤتمر «الرابطة الوطنية للبنادق» اللوبي الرئيسي للأسلحة في أمريكا.

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بـ«ديدفيل»

وأمس الأول السبت، لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في «ديدفيل» بولاية ألاباما جنوب شرق البلاد، خلال حفل عيد ميلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت السلطات، أطلعت في وقت سابق، بايدن، على ملابسات إطلاق النار في «ديدفيل».

وقال قس يدعى بن هايز، إن إطلاق النار وقع في حفل عيد ميلاد لمراهق «16 عاما»، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من المراهقين.