مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25.. كمال أبو رية ينضم لقائمة ضيوف الشرف

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25 انضمام الفنان كمال أبو رية، إلى قائمة ضيوف شرف المسلسل الذي يقوم ببطولته أحمد مكي ويعرض يوميا على قناة أون، إذ حظى بمتابعة واسعة من الجمهور نظرا لما يقدمه من أحداث مشوقة.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي7

وظهر الفنان كمال أبورية خلال أحداث الحلقة 25، بدور حفني الديب المجرم الذي يبحث عنه الكبير بسبب مشاكل قديمة بينهما، ليفاجئ أنه بينه وبين عمتة قصة حب، ويرغبان في الارتباط، ليحاول الكبير الوقوف أمامهما.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7

وضم الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي عدد كبير من نجوم الفن وهم: لورديانا التي جسدت عروسة الكبير، نور اللبنانية، التي جسدت دور مستشارة العلاقات الزوجية، أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته، علاء مرسي الذي جسد دور عم فخري المريض النفسي، آيتن عامر بدور بلوجر، كما ظهر عدد من نجوم كرة القدم مثل: محمد عبدالمنصف وجدو ومحمد زيدان وسيد معوض ومحمد بركات.