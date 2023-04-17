إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين ببورسعيد

أصيب شخصين في تصادم دراجتين ناريتين في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهما.

وتلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، أحمد محمد كمال 22 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وهشام السعد محمد 42 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة، أن دراجتين ناريتين اصطدمتا امام مسجد صالح سليم بنطاق حي المناخ بسبب السرعة الزائدة.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.