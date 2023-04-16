إصابة سيدة صدمها «تاكسي» أمام استاد بورسعيد

أصيبت سيدة في الأربعين من عمرها بعد أن صدمها تاكسي يسير بسرعة كبيرة مساء اليوم أمام استاد بورسعيد بحي المناخ وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابة إلى المستشفى

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الاسعاف إلي مستشفي السلام بورسعيد، مصابة بجروح بالوجه وجرح قطعي بالفم وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر باليد اليسرى ويجري تقديم الإسعافات الأولية لها.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارة تاكسي مسرعة، صدمت السيدة أثناء سيرها بالشارع امام استاد بورسعيد بحي المناخ.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على التاكسي ونقله إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث