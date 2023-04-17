أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة ولا السبت؟ البحوث الفلكية تجيب

أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة ولا السبت؟ خلق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وجود بعض الدول العربية والإسلامية، عيد القطر سيكون يوم السبت، ويشغل موعد عيد الفطر 2023 في مصر الملايين من المسلمين، وأنهى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حالة الجدل، موضحا موعد عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال.

أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة ولا السبت؟

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن السؤال الذي يشغل الملايين، هل أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة ولا السبت؟ حيث أكد في بيان، أن غرة شهر شوال ستكون يوم 21 أبريل 2023، وبذلك يصبح يوم الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وفقًا للحسابات الفلكية.

وأوضح المعهد، أن الهلال الجديد سيولد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية الموافق 29 رمضان 2023، وفي المحافظات يبقى الهلال في سمائها لمدة بين 24 و29 دقيقة.

هل عيد الفطر 2023 الجمعة ولا السبت؟

وشغل تساؤل حول أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة ولا السبت؟ الملايين من المسلمين حول العالم، حيث أكد الدكتور محمد عودة شوكت مدير مركز الفلك الدولي في بيان للمركز، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الجمعة المقبلة هي أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في غالبية الدول العربية.