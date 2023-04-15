موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ وفق البحوث الفلكية

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر المبارك في كل محافظة من المحافظات في مصر، وذلك نظراً لوجود فروق التوقيت، والتي من بينها موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ، أحدي محافظات الوجه البحري.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ

وأشار البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن موعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وهو الموافق أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجرياً، حيث تم تحديد مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والقطاع العام.

بينما حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ، وهي الساعة 5:47 دقيقة، ويكون موعد فجر أخر يوم في شهر رمضان المبارك في محافظة كفر الشيخ الساعة 3:58 دقيقة، وهو صباح يوم الجمعة الأول من شهر شوال بحسب الحسابات الفلكية.

موعد صلاة العيد الفطر المبارك في كفر الشيخ

كما أشار الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري حالياً تجهيز الساحات وتنظيف المساجد في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ، لأداء صلاة عيد الفطر2023 في كفر الشيخ، حتي يستطيع الآلاف من المصلين إداء صلاة عيد الفطر المبارك.