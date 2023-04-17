حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال في المنوفية قبل العيد

تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، جهودها قبل عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق ومنع التلاعب، وكذلك التواجد الميداني لمتابعة جودة المنتجات الغذائية.

حملات على الأسواق قبل عيد الفطر في المنوفية

وقال الدكتور خالد عبدالعني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إن مفتشي الأغذية في الإدارات الصحية المختلفة يقومون بجهود كبيرة لضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش في السلع الغذائية، في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها قبل عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الحملات نجحت في ضبط العديد من المخالفات وتم تحرير المحاضر اللازمة بها.

التعامل الفوري مع المخالفين

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لـ«الوطن»، أن الحملات المكثفة مستمرة على الأسواق والمحال التجارية قبل عيد الفطر المبارك 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية مع من يحاول التلاعب في المنتخبات والسلع الغذائية للمواطنين.

وشدد علي أنه تم عقد اجتماعات موصعة مع كافة مسؤولي مديرية الصحة في محافظة المنوفية، لوضع آليات العمل خلال الأيام المقبلة وعيد الفطر المبارك 2023، مشددل علي أنه تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات علي المحال التجارية والأسواق بالمحافظة.