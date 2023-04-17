تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بكفر السيد في المنوفية

وسط أجواء احتفالية، نظم اتحاد شباب قرية كفر السيد بمركز أشمون في المنوفية، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، بمشاركة من القيادات التنفيذية والشعبية، إذ بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وسط أجواء سعيدة من الاحتفالات في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

احتفالية حفظة القرآن الكريم في كفر السيد

قال خالد الطباخ عمدة كفر السيد بمحافظة المنوفية، إن بناء شخصية الطفل والشاب، عملية لبناء المجتمع، مؤكدا أن المبادرة تأتي في إطار دعم المواهب وحفظة القرآن الكريم، وتشجيعهم وغيرهم على حفظ كتاب الله.

فوز 150 طالبا في حفظ القرآن الكريم بكفر السيد

أوضح محمد رجب عضو اتحاد شباب كفر السيد، أن المسابقة شارك بفيها أكثر من 150 من الطلاب بمشاركة علماء الأزهر الشريف فى تحكيم المسابقة القرآنية بمستويات حفظه الثلاث «القرآن كاملا، نصف القرآن، ثلاث أرباع القرآن»، وجرى توزيع الجوائز وسط أجواء مميزة وفرحة الأهالي بأولادهم.

وأكد الدكتور أحمد الطباخ عضو اتحاد شباب كفر السيد، أن الاحتفالية تأتي ترسيخًا لأهمية الدور المجتمعي للاتحاد، الذي يتضمن الالتحام بالجماهير، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم، ودعم المشروعات المختلفة لمؤسسات الدولة.