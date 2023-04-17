مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، باتت من اهتمامات جمهور العمل، خاصة مع تصاعد الأحداث الحية التي تصل للمشاهد من اللقطة الأولى، إذ يتوالى البحث عنه، كواحد من أهم المسلسلات الدرامية التي تشارك بالسباق الرمضاني هذا الموسم، لتسليط الضوء على قانون الوصاية على الأبناء عقب وفاة الأب، وكيف تواجه الأرامل العديد من الصعوبات والتحديات.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما

وخلال تصاعد أحداث ويوميات «حنان» التي تجسدها منى زكي وأبناؤها، على المركب وخارجها، يزداد اهتمام الجماهير بمعرفة مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما، إذ يُعرض العمل حاليًا، في النصف الثاني من شهر رمضان كالآتي:

- يعرض مسلسل تحت الوصاية المرة الأولى على قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- تأتي الإعادة الثانية الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً.

- ويعاد على شاشة DMC دراما، في الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أرملة تعول أسرتها من خلال إرث زوجها «مركب صيد» بعدما حصلت عليه بحيلة من أهل زوجها، لتعمل في صيد وتوريد السمك والجمبري، بالتوازي مع مواجهتها العديد من المشكلات العائلية من قبل أهل الزوج بسبب قانون الوصاية .

ومسلسل تحت الوصاية، إخراج محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ خالد دياب، وشيرين دياب، ومن بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال.