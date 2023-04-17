القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان واحدة من الأمور التي يحرص العديد من الجماهير على معرفتها، وذلك لمتابعة العمل الدرامي المشوق، الذي يستعرض مجموعة من القضايا المجتمعية الشائكة بشأن قانون الوصاية على الأبناء، وما يخلفه من مشكلات وأزمات كبيرة للعديد من الأرامل والأمهات، وهو ما يتم تجسيده خلال العمل.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان

وتشمل قائمة القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان، كل من قناتي «DMc» و«DMC دراما»، وعلى منصة «watch it».

تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان كالتالي:

تردد قناة «DMc»

القمر الصناعي: نايل سات

التردد (12091).

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول أرملة تبحث عن حقها في الوصاية على أبناءها، وذلك بعدما أصبح حماها هو الواصي على أموالهم بحكم القانون، لتجد نفسها ضحية طعمه في المال هي وأطفالها، وتقرر الهروب من أسرة زوجها، للبحث عما يوفر رزق لأولادها في محافظة أخرى.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية كل من، منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، خالد كمال، مها نصار، نها عابدين، ثراء جبيل.