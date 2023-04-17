مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان باتت تهم العديد من متابعي العمل، وذلك للتمكن من متابعته بشكل مستمر والتعرف على تطورات أحداثه أولًا بأول، خاصة بعد تصاعدها في الحلقات الأخيرة بشكل درامي مشوق، بعدما نجحت منى زكي «حنان» في تولي رئاسة مركب الصيد والنجاح في اصطياد كميات كبيرة من السمك والجمبري.

مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان

ويمكن التعرف على مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان، حيث أنه يُعرض للمرة الأولى على شاشة قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً، ومن ثم يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً، فيما تأتي الإعادة للمرة الثالثة على شاشة DMC دراما، في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

وشهدت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، أن «حنان» اكتشفت أن حماها يحرض طفلها «ياسين» على ترك مدرسته ودراسته، من أجل العمل معه في ورشة الحدادة الخاصة به، بعدما ذهبت في أحد الأيام لاصطحاب «ياسين» من مدرسته إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي، لتفاجأ بأنه لم يأتِ في هذا اليوم للمدرسة.

وتوالت الأحداث باتجاه «حنان» للورشة الخاصة بحماها، إذ وجدت طفلها يعمل إلى جانبه في مهنة الحدادة، فثارت في وجه حماها على ما فعله بابنها، وتعنف طفلها الذي ترك مدرسته من أجل العمل في ورشة جده.

وحينها أدركت منى زكي «حنان» أن حماها الذي يجسد دوره الفنان جميل برسوم، دبر هذا الأمر، لرغبته في تقليل نفقات دراسة حفيده كونه الوصي على أمواله بعد وفاة ابنه.