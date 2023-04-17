أبرز 20 تصريحا لـ شيرين رضا في برنامج أنا والقناع

حلت الفنانة شيرين رضا، ضيفة على برنامج أنا والقناع الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع على فضائية الحياة، وقالت العديد من الأمور بشأن حياتها الشخصية والمهنية، وإليكم أبرز تصريحاتها في حلقة اليوم.

شرين رضا في أنا والقناع

- تفتقد دائما وبشدة الفنان الراحل أحمد زكي وإمكانية الجلوس معه.

- كانت تزور الفنان أحمد زكي في منزله، إذ كانا يتناولان الطعام سويا ثم يشاهدان فيلم «أيام السادات».

- لا أحب لبس قناع الزعل لأني مش بحب النكد

- لما حد بيجرحني بلومه لما يكون فارق معايا

- بحب أشوف الجمهور شايفني إزاي، وأنا في المجال ده عشان الناس

- لا تشعر دائما بمن يظهر عكس ما يبطن لها ودائما تفكر قبل أن تتكلم

- دائما تجد الحب في الحيوانات والبشر بشكل أقل

- بحاول أعمل المفيد ومش بحب المرايات

- علاقتها بابنتها وأهلها وأصدقائها ليست بذات الهيبة، لكن ما يجمع بينهم هو الحب

- لا تعتقد بأن أحدا ممن تزوجتهم من قبل نجح في فهمها أو ارتباطاتها العاطفية له

- دائما ما ترى في نفسها لغز كبير

- أنا مكنتش أكتر واحدة فهمت عمرو دياب، كنا صغيرين وقت زواجنا ومفتكرش غير الحاجات الحلوة بينا، ومش بحب أبدا أفتكر الحاجات الوحشة.

- فشل زيجاتي علمني الكثير.. واستئصال الجراح أفضل من المسكنات

- ترى انتصارها بمثابة انتصار لحرية المرأة

- جوازاتي وبناتي علموني كل حاجة وخلوني أعرف أكون مسؤولة

- اللي حصلي في حياتي علمني، ومش لذيذ إن عقل الست يتخدر لأي سبب حتى لو بتحب البني أدم

- أنا زملكاوية بس هحط علم أحمر لو عيشت فوق الجبل

- ترى من السهل عليها أن تعيش أعلى الجبل، وإذا اتيح لها ذلك فستأخذ أهلها وكلابها وقططتها

- بشتغل شغلانه بضطر أحط فيها ميك أب بس مش هحط فيها ميك أب

- ترى ضرورة في تجديد قناعاتها وأرائها بشكل مستمر