شيرين رضا تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكي عبر «أنا والقناع».. شاهدنا أيام السادات في 6 ساعات

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها دائما تفتقد وبشدة الفنان الراحل أحمد زكي وإمكانية الجلوس معه، مشيرة: «افتقدت أحمد زكي وهو وحشني قوي، وإحنا كنا أصحاب، وكنت بحب أروح أقعد معاه ونتكلم».

رضا: أحمد زكي كان بيحب ما يقوم به

وأضافت «رضا»، خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع على فضائية الحياة، أنها وفي كثير من المرات كانت تزور الفنان أحمد زكي في منزله، إذ كانا يتناولان الطعام سويا ثم يشاهدان فيلم «أيام السادات» وهو فيلم طويل، وكان مهتم بكل تفصيله، وفي إحدى المرات مكثا سويا ليشاهدا العمل الفني طيلة 6 ساعات: «كل شوية كان بيوقف الفيلم ويشرح كل مشهد، وكان بيحب اللي بيعمله جدا».

وعن حياتها الشخصية، تابعت: «لا أحب لبس قناع الزعل لأني مش بحب النكد، وكان فيه واحده صاحبتي عزيزة عليا وقعت من نظري بسبب التصرفات، ولما حد بيجرحني بلومه لما يكون فارق معايا، وبحب أشوف الجمهور شايفني إزاي، وأنا في المجال ده عشان الناس».