مع انتظار الحلقة الـ11 من مسلسل تحت تحت الوصاية، أصبح البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، من أولويات العديد من المتابعين، خاصة مع تصاعد الأحداث بالعمل، إذ يناقش ويسلط الضوء على العديد من قضايا الأحوال الشخصية الشائكة المهمة، وعلى رأسها قانون الوصاية على الأبناء، وكيف يؤثر على حياة الأرملة بعد وفاة الزوج، الأمر التي تنقله وتجسده الفنانة منى زكي ببراعة شديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، إذ يُعرض على شاشات قناتي «DMc» و«DMC دراما»، وعلى منصة «watch it».

تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

ومع الاهتمام الكبير بالتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، يأتي تردد تلك القنوات كالتالي:

تردد قناة «DMc»

القمر الصناعي: نايل سات

التردد (12091).

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تطورات أحداث مسلسل تحت الوصاية

وشهدت الأحداث الجديدة من مسلسل تحت الوصاية، مجموعة من التطورات، إذ حاول «ياسين» نجل «حنان» الهروب لعمه إلا أنه تم إنقاذه، وظهرت «حنان» وهي تبدأ رحلتها بالترويج للمطاعم الكبرى بدلًا من الأسواق.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

مسلسل تحت الوصاية، من بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، وإخراج محمد شاكر خضير ، وﺗﺄﻟﻴﻒ: خالد دياب، وشيرين دياب