طقس ربيعي معتدل في مدينة سانت كاترين.. والعظمى تسجل 19 درجة

تشهد مدن محافظة جنوب سيناء ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة صباح اليوم الجمعة، على أن يسود طقس ربيعي في كل المدن، خاصة مدينة سانت كاترين التي تستقبل السياح للصعود فوق جبل موسى على ارتفاع 2250 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطقس في حالة تحسن منذ أمس، حيث سطعت الشمس على كل المدن ودرجات الحرارة معتدلة تزامنا مع اقتراب أعياد شم النسيم.

الحرارة معتدلة في سانت كاترين

ويسود طقس ربيعي معتدل في مدينة سانت كاترين، والشمس مشرقة منذ الصباح، حيث اختفت السحب ومظاهر البرودة فوق قمم الجبال، وفقا لتصريحات اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، الذي أكد أن درجات الحرارة بالمدينة صباح اليوم الجمعة أفضل من الأيام الماضية.

وأضاف أن مدينة سانت كاترين سجلت صباح الجمعة 14 درجة مئوية، وتصل في النهار إلى 19 درجة، وسرعة الرياح 8 كيلومترات في الساعة، بينما بلغت نسبة الرطوبة 30%.

كما سجل جبل موسى 9 درجات، أما قمة جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر سجلت 7 درجات مئوية.

طقس مدينة دهب

فيما أكد محافظ جنوب سيناء أن مدن خليج العقبة تتجلى فيها مظاهر الربيع بصورة واضحة، حيث سجلت درجات حرارة معتدلة مع هدوء في حركة الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء، كما سجلت مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة 23 درجة، وتصل فى منتصف النهار إلى 26 درجة، مع نشاط خفيف في حركة الرياح الشمالية، وتبلغ سرعتها 18 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة في الهواء بلغت 37%.

وتسجل مدينة شرم الشيخ 23 درجة، ومدينة نويبع 22 درجة، مودينة طابا 21 درجة، وطور سيناء العاصمة 22 درجة، ورأس سدر 21 درجة، وأبورديس 22 درجة، وأبوزنيمة 22 درجة.