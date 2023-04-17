سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة في شم النسيم

ظهرت سيولة مرورية، صباح اليوم، على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًا بالمرج وحتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق، وكذلك في ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو.

انسيابية مرورية

كما شهد كوبري أكتوبر، ومحور 26 يوليو، ومناطق وسط البلد، وميدان التحرير، وميدان روكسي، ورمسيس، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، حالة من الانسيابية المرورية.

سيولة على كوبري الجامعة

وظهرت سيولة مرورية أيضًا أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وكذلك في منطقة الزمالك.

وتنتشر الخدمات المرورية ورجال الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين، لتسهيل حركة السير أمام المواطنين، وإزالة أي معوقات قد تظهر أمامهم أثناء قيادة مركباتهم.