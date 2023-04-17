وصل عدد ساحات عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط بمختلف قرى ومراكز المحافظة إلى رقم 4500، حيث أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط لصلاة العيد بحملات نظافة وحصر الساحات والمساجد التي تقام بها الصلاة وتوفير خطباء أساسيين فضلا عن الاستعداد التام.

عدد ساحات عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط

وحول عدد ساحات عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط التي تقام بها الصلاة، أوضح الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط لـ«الوطن» أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الفطر حيث تبلغ المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بالمحافظة وتقام بها صلاة العيد وفقا لتوجيهات الوزارة 4500 مسجد، بالإضافة إلى تخصيص ساحات كثيرة بمختلف أنحاء المحافظة لاستقبال جميع المصلين خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

استعدادات عيد الفطر بمحافظة أسيوط

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، أن الاستعدادات أيضا شملت حملات النظافة الموسعة التي أطلقتها المديرية وتخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لأداء صلاة العيد بمختلف المساجد والساحات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ العشر الأواخر من شهر رمضان حيث يجري توزيع 90 ألف شنطة مواد غذائية للمستحقين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي وتوزيع 15 طنا من اللحوم بمختلف مراكز المحافظة بإشراف مديرية الأوقاف.