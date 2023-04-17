إصابة 13 في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم (صور)

أصيب 13 شخصًا بينهم 4 أطفال بجروح وكدمات واشتباه ارتجاج بالمخ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، في الدقائق الأولى من صباح اليوم الاثنين، بسبب انفجار إطار السيارة الأيسر الخلفي فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 13 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كوبري دمو، والذي أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بينهم 4 أطفال بإصابات متنوعة ومتعددة بينها جروح وكدمات واشتباه ارتجاج بالمخ ونزيف بالأذن.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم بحسب إصابته.

إزالة أثار الحادث

جرى إزالة أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.