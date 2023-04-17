أسماء المصابين في حادث طريق أسيوط الغربي بالفيوم.. بينهم 4 أطفال

تسبب انفجار إطار سيارة ميكروباص أثناء سيرها، في انقلابها على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك في الدقائق الأولى من صباح اليوم الاثنين، وقُبيل انطلاق سحور اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك بساعات قليلة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا منهم 4 أطفال، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، ويجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بحسب إصابة كل منهم.

أسماء المصابين في الحادث

ضمت قائمة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص 13 شخصًا بينهم 4 أطفال، جميعهم من محافظة سوهاج، عدا مصاب واحد مقيم بحلوان، وهم:

عبد الباسط زين العابدين رضوان، 61 سنة، ومقيم بسوهاج، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم. وليد صلاح عبد الستار عبد الحميد، 24 سنة، ومقيم حلوان، مصاب بجرح في اليد اليسرى طوله حوالي 5 سم، وكدمات متفرقة بالجسم. هنا مصطفى جابر، 3 سنوات، ومقيمة سوهاج، مصابة باشتباه ارتجاج بالمخ. مصطفى جابر أحمد، 40 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بسحجات وكدمات في الوجه. مصطفى عمر جابر، 12 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم. آية مصطفى جابر حسين، 11 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، ونزيف من الأذن. علي السيد عبد العزيز، 31 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ. سيد فوزي محمد أحمد، 29 سنة، ومقيم سوهاج، مصاببسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. سيد مصطفى جابر حسين، 9 سنوات، ومقيم سوهاج، مصاب بجرح في الرأس حوالي 3 سم. شيماء صلاح أحمد حسين، 30 سنة، مصابة باشتباه ارتجاج في المخ، وكدمات متفرقة بالظهر. جمال محمد السيد، 60 سنة، ومقيم سوهاج، بدون إصابات ظاهرية. فاروق أحمد مصطفى، 25 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم. بشار علاء الدين عابدين، 20 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، وكدمات متفرقة في الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

نقلت سيارات إسعاف مرفق الفيوم، المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، بسبب انفجار الإطار الأيسر الخلفي للسيارة، وإصابة 13 شخصًا في الحادث.