مصرع شقيقين في انقلاب سيارة «ملاكي» بالمقطم

شهدت نزلة المقطم، بالقاهرة، حادث سير، عندما لقي شقيقان مصرعهما إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، أعلى الطريق الدائري بمنطقة المقطم.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في المقطم، بوقوع انقلاب سيارة ملاكي ووجود حالة وفاة شابين، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتمّ الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفيين هما «مصطفى إبراهيم العطار» في الصف الثاني الإعدادي، وشقيقه «أحمد» مصاب، وحالته خطرة، وتمّ نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وجرى نقل جثمان المتوفيين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.