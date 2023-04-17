مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على صحراوي بني سويف الغربي

لقي اثنان مصرعهما وأصيب آخران بإصابات متنوعة، اليوم، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، قرب كمين سمسطا في اتجاه القاهرة، بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقل حالتي الوفاة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم إيداع الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم سيارتين على صحراوي بني سويف الغربي

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بكيلومتر في اتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أب ونجله.

ووجه مدير الأمن، بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث، وإخطار جهات التحقيق تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن للمتوفين.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي فيما نُقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين التصريح بدفنهما.

أسماء ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع محمود عبد الناصر محمد 45 عامًا، سائق، يقيم بمحافظة الجيزة، وشخص آخر مجهول الاسم والعنوان يبلغ من العمر حوالي 17 عامًا.

كما تبين إصابة أحمد عبد العظيم محمد 40 عامًا، يقيم بمحافظة القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج، يوسف أحمد عبد العظيم 18 عامًا، مصاب بجروح و كدمات.