متى يصرف العاملون في الدولة أول راتب بعد العيد؟

يبحث عدد كبير من الموظفين والعاملين في مختلف أجهزة الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مايو المقبل، خصوصاً فى ظل انتهاء وزارة المالية من صرف مرتبات شهر أبريل الجاري، والذى كان من المقرر أن يبدأ صرفه اعتباراً من يوم الخميس الماضي.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن جدول صرف مرتبات شهري مايو ويونيو المقبلين، يأتي في إطار جهود الوزارة نحو التيسير على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة، وتوجيه البنوك بتغذية ماكينات الصرف الآلى بالنقود.

موعد صرف مرتبات مايو 2023

وبحسب المالية فإن أول مرتب يتم صرفه بعد عيد الفطر المبارك سيكون مرتب شهر مايو 2023، وذلك خلال الأيام 18 و21 و23 و24 مايو، ومتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 مايو 2023.

مواعيد صرف مرتبات يونيو 2023

وأكدت المالية أن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 تم إقرارها فى الفترة من 18 و19 و20 و21 و22 يونيو، ومتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023\ز

جدول زيادات المرتبات

وبحسب المالية فإنه تم تطبيق زيادة المرتبات لموظفي الحكومة بدات في شهر أبريل، وفق الزيادة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كانت الزيادة كتالي: للدرجة السادسة تصل إلى 3500 جنيه شهريًا بدلًا من 2500 جنيه، والدرجة الثالثة لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا، وتتم زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا، تتم زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.