هل يمكن استبدال السيارة بأخرى بعد صدور الموافقة الاستيرادية من الخارج؟

هل يمكن استبدال السيارة بعد صدور الموافقة الاستيرادية بسيارة أخرى من الخارج؟ سؤال جديد طرحته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار تقديم التيسيرات والتوضيحات حول آخر التعديلات الجديدة بقرار استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، مقابل وديعة.

تقديم طلب الاستبدال خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية

وأجاب أحد سفراء مبادرة سيارات المصريين بالخارج، في مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ هناك إمكانية لاستبدال السيارة التي تم تسجيل بياناتها وإثباتها، عقب صدور الموافقة الاستيرادية لها بسيارة أخرى، من خلال تقديم طلب الاستبدال خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية، وقبل إصدار شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للسيارة الأولى.

بمعنى أنَّه لا يمكن استبدال السيارة التي تمّ تسجيل بياناتها وإثباتها، في حالة أن يكون قد صدر لك شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للسيارة الأولى.

يمنع الاستبدال في حالة صدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للسيارة الأولى

وأوضح أحد سفراء مبادرة سيارات المصريين بالخارج، خلال مقطع الفيديو، عبر صفحة وزارة الهجرة، أنَّه في حالة وجود فرق في مبلغ السيارة التي سيتمّ استبدالها بالسيارة الأولى، يتم تحويل الفرق من خلال الحساب البنكي الخاص بك من الخارج بالعملة الأجنبية، ومن ثم يتمّ إصدار موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، بما لا يجاوز مدة صلاحية الموافقة الصادرة من قبل.