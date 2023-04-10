وزير الري: دليل استرشادي لتأهيل الترع على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن المشروع القومي لتأهيل الترع مستمر، إذ تعد أعمال تأهيل الترع جزءا رئيسيا من مهام الوزارة.

تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور

وقال الدكتور هاني سويلم خلال لجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «لا يمكن بأي حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع، فهي مصدر الري للأراضي في مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أي عوائق أو انسداد بالمجرى المائي أو انهيار بالجسور بالشكل الذي يعيق إمرار المياه، يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الري.

وشدد الوزير على أن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي للترع يعد أمرا لا جدال فيه، وأن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع، إذ يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو تشكيل الجسور، أو من خلال التبطين الذي يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.

ترشيد استهلاك مياه الري

وأشار وزير الري خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي ناقشت اليوم طلب مناقشة مقدم من النائب سالم العكس و20 عضوا بشأن سياسة الحكومة في ترشيد استهلاك مياه الري، إلى أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناء على الاشتراطات والمعايير التي جرى وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والذي جرى إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية.

وأوضح أن الدليل الإرشادي سيمكن مهندسي الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل كما جرى تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل.

وقال: تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان، على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.