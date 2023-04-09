وزير الري يتابع الاستعدادات لفترة أقصى الاحتياجات وشبكة الترع والمصارف

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، ومجهودات الوزارة في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.

استعراض نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية ومحطات الخلط الوسيط

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع.

ووجه «سويلم» بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، ودراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى احتياجها للتكريك من عدمه.

كما استعرض «سويلم» تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتي تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة، ووجه «الوزير» بمراجعة كفاءة هذه المحطات بمعرفة المعاهد البحثية المختصة لتحديد التصرفات الفعلية لهذه المحطات.

وزير الري: مواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات

وشدد وزير الري على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، والمرور الدوري على المجاري المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً.

دراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى احتياجها للتكريك من عدمه

تمّ عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه.