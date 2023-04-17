إعدام 53 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بني سويف

أجرى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على رأس حملة من الطب الوقائي، اليوم الاثنين، حملة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع الأسماك والرنجة والفسيخ، في إطار اهتمام مديريه الصحة ببني سويف بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وتداول وبيع الأغذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

متابعة وفحص 7 منشآت لبيع الأسماك ببني سويف

وتابع وكيل صحة بني سويف 7 منشآت غذائية، حيث تم إعدام 53 كيلوجراما من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين لمخالفة القرار 97 لسنة 67، وتحرير 3 محاضر لمخالفة القرار 96 لسنة 67، وتم وقف نشاط لمنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وفي سياق آخر، تمكنت حملة من مديرية التموين في محافظة بني سويف من تحرير عدة محاضر تموينية متنوعة، في إطار تكثيف متابعة الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة.

تحرير 14 محضر ضد مخابز بلدية بقرية دشطوط

نفذت الوحدة المحلية لقرية دشطوط في مركز سمسطا، بالتنسيق مع مكتب التموين حملة تفتيشية استهدفت المخابز البلدية بقرية دشطوط، وكوم النور، كوم الرمل، دشاشة، الريغة، عزبة واصف، عزبة معجون، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 14 محضر 9 محاضر نقص وزن، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، محضر عدم وجود لوحة تشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.