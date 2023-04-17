موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي.. باقي أقل من 13 يوما

أقل من 13 يومًا على إعلان نتيجة الحج السياحي، وذلك وفقًا لما كشفت عنه وزارة السياحة والآثار، فمن المقرر أن تكون النتيجة يوم 30 أبريل الجاري، وسيتم اختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين للحج السياحي هذا العام، من خلال القرعة الرسمية التي تشرف عليها وتعلنها وزارة السياحة، مع استمرار تسجيل أسماء الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام من خلال شركات السياحة المخصصة حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أبريل، إذ أنَّه الموعد الأخير للتسجيل وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة.

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي

وأشارت وزارة السياحة إلى أنَّ هناك العديد من الضوابط المنظمة للحج السياحي، بين شركات السياحة، مبينة أنَّ تنظيم برامج الحج بالنسبة لجميع المستويات، سوف يبدأ رسميًا 1 مايو المقبل، في حين أن الفترة من 14 مايو وحتى يوم 12 يونيو، كل الإجراءات الخاصة بمعاينة سكن الحجاج بالأراضي السعودية.

أسعار الحج السياحي

وفى نفس السياق تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الحج المختلفة للعام الحالي، وفقا لما كشفت عنه وزارة السياحة، وهو متنوع بين «حج اقتصادي - وحج 5 نجوم».

أسعار الحج الاقتصادي2023

- الحج عن طريق البر بسعر 130 ألف جنيه.

- الحج عن طريق الطيران الاقتصادي بسعر 130 ألف جنيه، ولا يشمل السعر تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي الـ5 نجوم

تباينت أسعار الحج السياحي هذا العام، وفقًا لمكان الإقامة ومدى قربها أو بعدها عن الحرم المكي، إضافة الى سعر تذاكر الطيران.

- الإقامة بعيدة عن الحرم المكي بنحو 1250 مترًا، بسعر بـ230 ألف جنيه، ودون تذاكر الطيران.

- حج سياحي الإقامة في فنادق.

- قريبة من الحرم، بسعر 275 ألف جنيه، ولكن دون تذاكر الطيران.

- الإقامة أمام الحرم بسعر 310 آلاف جنيه،، ودون تذاكر الطيران