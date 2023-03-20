اختيار 16 ألف شخص لزيارة بيت الله الحرام في قرعة الحج السياحي 30 أبريل

أعلنت وزارة السياحة والآثار، موعد إجراء قرعة الحج السياحي لهذا العام، لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين للفوز بفرصة الحج لعام 2023، موضحة أنّها ستجرى يوم 30 أبريل المقبل، والتسجيل في الأسماء مستمر حتى يوم 19 إبريل المقبل.

الضوابط المنظمة للحج السياحي

وأوضحت الوزارة، خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي، أنّ إجراء التضامن بين شركات السياحة لتنظيم برامج الحج لجميع المستويات، يبدأ من يوم 1 مايو المقبل، فيما يبدأ من يوم 14 مايو المقبل وحتى يوم 12 يونيو 2023 مرحلة ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية، مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني.

الحد الأقصى للشركات لتسجيل جوازات سفر الحجاج

وأشارت وزارة السياحة إلى أنّ الحد الأقصى لتسجيل كل شركة سياحة لجوازات سفر المتقدمين للحج على الموقع الإلكترونى لجميع المستويات، سيكون بحسب سنوات الخبرة الفعلية في تنفيذ الحج، موضحة أنّ شركات السياحة فئة «أ» التي لديها خبرة أكثر من 9 سنوات، يحق لها تسجيل 80 جوازا للمتقدمين للحج فئة 5 نجوم، و100 جواز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية «الاقتصادي طيران - البري».

ولفتت الوزارة إلى أنّ شركات السياحة فئة «ب» التي لديها خبرة فعلية في تنفيذ الحج من 7 إلى 9 سنوات، يجوز لها تسجيل 60 جوازا من المتقدمين للحج فئة 5 نجوم، و80 جوازا للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية، لافتة إلى أنّ شركات السياحة فئة «ج» التي تنفذ الحج لأول مرة وحتى 6 سنوات، يجوز لها تسجيل 40 جوازا من المتقدمين للحج فئة «5 نجوم»، و60 جوازا للمتقدمين لبرامج الحج اللقتصادية «الاقتصادي طيران والبري».