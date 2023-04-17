أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الغربية

أنهت مديرية الأوقاف بالغربية كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بأماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الغربية، والتي يبلغ عددها 370 ساحة، وأيضا جميع الترتيبات لاستقبال المواطنين لأداء الصلاة.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية

وكشفت مديرية الأوقاف بالغربية، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية، بمدن ومراكز المحافظة وقراها، والتي يقصدها المواطنون برفقة أسرهم وذويهم عقب الانتهاء من صلاة فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، من أجل أداء الصلاة وحضور الشعائر وقضاء وقت بهجة وسرور مع بعضهم البعض.

اختيار ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية

وأكدت «أوقاف الغربية» أن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية تم اختيارها بناءً على ترشيحات كل إدارة أوقاف بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مجلس المدينة والجهات المعنية، وذلك لاختيار ساحات مناسبة لأداء الصلاة.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية

وعن أماكن ساحات عيد الفطر 2023 في الغربية، قال مصدر بمديرية الأوقاف بالغربية، إن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر هي نفس المساجد المسموح إقامة صلاة الجمعة فيها، إلى جانب الساحات العامة التي تشهد كل عام قضاء صلاة العيدين فيها، ومنها ساحة المحلة بجوار كوبري الرباط، والاستاد بطنطا، إلى جانب مراكز الشباب في مدن قطور وبسيون والسنطة وأرض المحلج في كفر الزيات، ومركز شباب قرية بلتاج، وأيضا الساحة الشعبية في مدينة زفتى، وساحة شركة غزل المحلة.

وتبلغ عدد ساحات صلاة عيد الفطر بالغربية 370 ساحة، وجميع ساحات صلاة عيد الفطر يتم تجهيزها بكافة التجهيزات من فرش ومكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين، إلى جانب تخصيص مكان للسيدات والأطفال.