ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم.. موعد الإعلان عن عددها وأماكنها

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم للإعلان عن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الإقليم فيما يخص عددها وأشهرها، وذلك بعدما بدأ العد التنازلي على موعد عيد الفطر 2023 والذي من المقرر أن يكون الجمعة المُقبلة بحسب توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث يبلغ عدد أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام نحو 29 يومًا وليس 30 يومًا.

وتستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم وأشهرها وموعد الإعلان عنها، فضلًا عن موعد صلاة عيد الفطر 2023.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم

ومن المقرر أن تعلن مديرية الأوقاف غدًا عن عدد وأماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم والتي يتجاوز عددها نحو 200 مسجد وساحة، حتى يتسنى لكل مواطن معرفة أقرب مسجد وساحة له ليؤدي فيها صلاة عيد الفطر التي هي سنة مؤكدة واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرجال والنساء حتى الحُيّض منهن على الخروج إليها.

أشهر ساحات صلاة عيد الفطر في الفيوم

وتأتي أشهر ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم، عدة مساجد كبرى وساحات واسعة أمامها والتي يتوافد عليها الآلاف من المواطنين لأداء صلاة العيد بها كل عام ويحتفلون بنطاقها بقدوم العيد بمختلف الطرق بينها البالونات وبالألوان وهي:

مسجد ناصر الكبير. مسجد المعلمين. مسجد الشبان المسلمين. مسجد أبو داوود.

متى عيد الفطر 2023

ويُجيب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة عن سؤال متى عيد الفطر 2023 حيث أعلن في بيان أنّ موعد عيد الفطر 1444 يحل يوم الجمعة المُقبلة الموافقة 21 من شهر أبريل الجاري.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم حيث تنطلق تكبيرات العيد في تمام الساعة 5:51 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

حكم صلاة العيد وعدد ركعاتها

وفيما يخص حكم صلاة العيد وعدد ركعاتها فإنّ دار الإفتاء أعلنت في بيان لها أنّ صلاة عيد الفطر سُنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنّها لا تسقط صلاة الجمعة "الفريضة" حيث يوافق أول أيام العيد يوم الجمعة.